Türkiye’de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylekler, Bingöl’de ilk defa dron ile görüntülendi.Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Halifan köyü sınırları içerisinde bulunan Yekmal şelalesini dron ile görüntüleyen doğa fotoğrafçısı ve öğretmen Saim Çakar, Türkiye’de nadir görünen kuş türleri arasındaki kara leyleklere rastladı. Kara leylekleri ve yuvalarını dron ile görüntüleyen Çakar, ilk defa Bingöl’de kara leylekler ile karşılaştığını belirtti. Türkiye’de nadir görülen kara leylekler, beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerlerinden uzak bölgeleri tercih ediyor.