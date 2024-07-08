Hakkari’de havaların ısınmasıyla birlikte belediye ekipleri tatarcık, karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi.Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu sinek popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlem alan ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına 15 ayrı mahallede devam ediyor.Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir yaz geçirmeleri için sabah erken saatlerde Biyosidal ekiplerimiz ila çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tatarcık, karasinek ve diğer hakaretlere karşı kent merkezindeki yeşil alanlar, ağaçlar, çöp kutuları, kasap ve döner esnaflarımızın önerini ve işletme içerisinde ilaçlama çalışmalarına aralık vermeden devam ediyoruz" dedi.