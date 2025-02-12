Hakkari’de, e-sınav merkezlerinin sayısı 5’e çıkarıldı.Sürücü adayları, merkez ve Yüksekova’nın ardından artık Şemdinli ilçesinde de e-sınavlara girebilecek. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, yeni açılan salonlarla birlikte il genelindeki öğrencilerin; MTSK, usta öğreticilik ve açık öğretim kurumları sınavları ile diğer protokol sınavlarını, bu 5 salonda gerçekleştirebileceklerini söyleyerek, Çukurca’daki kursiyerlerin Hakkari’de, Derecik ilçesindekilerin ise Şemdinli’deki e-sınav merkezini tercih edebileceğine vurgu yaptı. İl Müdürü Nurettin Yılmaz, "Milli Eğitim Bakanlığımızın finans desteği ve Valimiz Ali Çelik’in destekleriyle MTSK, usta öğreticilik, açık öğretim kurumları sınavları ile diğer protokol sınavlarında, kâğıt ve kalem kullanımına son veren, adayları işaretlemeyi unutma kaygısından kurtaracak olan e-sınav salonlarının sayısını ilimizde artırmaya devam ediyoruz. İlimiz merkez ve Yüksekova’da ikincisi olmak üzere Şemdinli’de de ilk merkezimiz hizmet vermeye başladı. Bundan sonra adaylarımız, il merkezine gelmeden randevu sistemiyle ilçe milli eğitim müdürlüğü bünyesinde kurulan e-sınav merkezinde sınava girerek, sınav sorularını elektronik ortamda yanıtlayabilecek" dedi.