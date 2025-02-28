Hakkari Valisi Ali Çelik, "Bir Bavul Kitap Kütüphanesi: Bir Kitapla Bin Dünyayı Keşfet" projesi kapsamında gerçekleştirilen kütüphane açılışına katıldı.Vali Ali Çelik, beraberindeki heyet ile birlikte İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Bir Bavul Kitap Kütüphanesi: Bir Kitapla Bin Dünyayı Keşfet" projesi kapsamında Selahaddin Eyyubi İlk ve Ortaokulunda gerçekleştirilen kütüphane açılışına katıldı. Kütüphanenin açılış töreninde bir konuşma yapan Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız Asil, projeye ilişkin detayları katılımcılara aktarırken; Vali Ali Çelik ise "Bir Bavul Kitap Kütüphanesi: Bir Kitapla Bin Dünyayı Keşfet" projesi ile ilgili temennilerini ifade etti ve tören katılımcıları ile öğretmen ve öğrenciler eşliğinde kurdele kesimi gerçekleştirildi.Başkan Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız Asil, konuşmasında kütüphanenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun bir şekilde düzenlendiğine değindi. Doç. Dr. Ayşegül Ayyıldız Asil, ayrıca Bir Bavul Kitap Kütüphanesi’nin ilerleyen dönemlerde edebiyat, kültür-sanat alanlarında gerçekleştirilecek etkinliklere de ev sahipliği yaparak; öğretmenlerin, öğrencilerin ve ebeveynlerin aktif kullanabileceği sürekli etkin olan etkileşimli bir kütüphane olacağını belirtti."Bir Bavul Kitap Kütüphanesi: Bir Kitapla Bin Dünyayı Keşfet" projesi ile yazar, çizer ve editörlerle öğrencileri bir araya getirerek kitap okuma motivasyonlarının yükseltilmesi, öğrencilerin kütüphane kültürünü tanımalarının sağlanması, okuma alışkanlığının teşvik edilmesi, kütüphane kullanımının yaygınlaştırılması, öğrencilerin ve velilerin kütüphane ve okumaya dair algılarının ölçülmesi ve akademik çalışmalar ile değerlendirilmesi hedefleniyor.Vali Çelik, açılış töreni sonrasında öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek; açılışa özel gerçekleştirilecek ebru sanatı gösterisi, çocuklara yönelik söyleşi gibi etkinlikler hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Vali Çelik, bir araya geldiği öğrencilerle kitap okuma alışkanlıklarının önemi ile ilgili sohbet ederek tavsiyelerde bulunurken; aynı zamanda gelecek hayalleri hakkında da öğrencilere öğütler verdi.Gerçekleşen etkinlik sonrasında Bir Bavul Kitap Kütüphanesi’nin başta öğrenciler olmak üzere tüm okuyuculara faydalar sağlamasını temenni eden Vali Çelik; kütüphanenin yapım sürecinde katkısı bulunan başta İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olmak üzere projenin yürütülmesini sağlayan Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği temsilcilerine, öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.