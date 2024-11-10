Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 86. yılında Hakkâri’de düzenlenen törenle anıldı.10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle düzenlenen program, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Garnizon Komutanı Ferat Vural tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen anma programı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, “10 Kasım ve Atatürk” adlı sinevizyon, “Atatürk” adlı şiir, “Ataya Sesleniş” adlı oratoryo, “Bir Devrin Hikayesi” adlı gölge oyunu gösterisi, koro ve yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, “Atatürk ve 10 Kasım” sergisinin gezilmesi ile sona erdi.Programa Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, kurum amirleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.