Hakkari merkez ile Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Hakkari merkez ile Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde 21 Şubat’ta tüm özel ve resmi okullarda, Şemdinli ilçesinde ise taşımalı eğitim veren okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Meteorolojik verilere göre ilimizin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karayolu ulaşımında çığ, heyelan ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle oluşabilecek buzlanma ve don gibi riskler göz önünde bulundurularak aşağıdaki tedbirler alınmıştır. Eğitime ara verilmesi: Hakkâri Merkez, Çukurca ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Şemdinli’de ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler, 21 Şubat 2025 Cuma günü idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (jandarma, emniyet, AFAD vb.) kurumlardaki idari izin düzenlemesi, ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."