Hakkari Valisi Ali Çelik, Merga Bütan Kayak Merkezi’nde incelemelerinde bulunarak gençlerle halay çekti.Vali Ali Çelik, son dönemdeki kar yağışlarının etkisiyle kar kalınlığı artan Merga Bütan Kayak Merkezine giderek incelemelerde bulundu. Vali Çelik, kayak merkezinde tamamlanan çalışmalar ve açılan pistler ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Çelik, “Bu sene kar yağışlarının özellikle Merga Bütan bölgesinde yetersiz olması nedeniyle sezonu biraz geç açtık. Bugün itibari ile teleski alanında kar kalınlığı 55-60 santimetreye ulaştı. Kar ezme makineleri karları ezdikten sonra artık pistlerin kullanılabilir durumda olduğunu görünce bugün itibari ile özellikle 2 kilometrelik pistimizin açılışını yaptık. Daha önce yürüyen bandın bulunduğu pistlerdeki kar kalınlığı yeterli olduğu için oralar açılmıştı, şu anda diğer kısım da açıldı. İnşallah önümüzdeki hafta çarşambadan sonra yağan karla beraber 3 mekanik tesisimizin hepsindeki kayak pistleri toplam 10 kilometre olan pist alanları da açılmış olacaktır” dedi.Vali Çelik, Hakkari’de 2700’den başlayıp 3000’e kadar devam eden yükseltide kış sporlarının her çeşidini yapmanın artık mümkün olduğunu belirterek, “Özellikle diğer bir husus da Spor Bakanlığımızın Gençlik Kampı açıldı. Malumlarınız Türkiye’nin her tarafından buraya gelen 3000’e yakın gencimizi misafir ettik. Türkiye’nin birçok ilinden, Kocaeli’nden, Urfa’dan, Şırnak’tan, bugün de Van’dan misafirlerimiz var, gençlerimiz var, onları burada misafir ediyoruz. Onların hem kayak sporuyla, kış sporuyla ilgilenmeleri için bir zemin oluşmuş oluyor; hem de Hakkari’deki huzurun, bu dağların huzurunu, şehirdeki ambiyansı, iyiliği, güzelliği görmeleri için de bir fırsat oluyor” ifadelerini kullandı.Vali Çelik, basın mensuplarının kayak merkezinin gece saatlerinde hizmet vermesi için yürütülen çalışmalar hakkında sordukları soruya ise “Pistlerdeki özellikle telesiyej pistindeki alanda aydınlatmayı tamamladık ve gece de pistler açık olacak. Tabi konaklama kapasitesi ve konaklama imkanları da arttıkça kayak tesisindeki imkanlar da genişleyecektir. Telesiyej ile teleski ile yürüyen bantla ve pistlerle Hakkari Merga Bütan Kayak Merkezi tüm misafirlerini 24 saat esaslı kucaklayacak artık. Hakkari’deki huzurun yansıması olarak, gece de burada huzurla, güvenle kayak yapma imkanı olacaktır” diye konuştu.Vali Çelik, daha sonra Merga Bütan Kayak Merkezi’ne yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla da bir araya geldi. Vali Çelik; kayak yapan vatandaşlarla keyifli bir kayak etkinliği gerçekleştirdi.