Hakkari Sağlıklı Hayat Merkezinde, sağlık hizmetlerinin dijital entegrasyonu ve verimli sağlık hizmetleri sunulması amacıyla aile hekimleri ile bir araya gelindi.Toplantıda, dijital sistemlerin sağlık hizmetlerine entegrasyonu, hasta yönetimi ve hizmet kalitesinin artırılması konularında bilgilendirme ve değerlendirmeler yapıldı. Buluşma kapsamında, aile hekimleri ile birlikte Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde danışmanlık hizmeti veren birimler ziyaret edildi. Birim sorumlularından sunulan hizmetler hakkında detaylı bilgi alınarak, yapılan çalışmalar yerinde incelendi.Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) biriminde, yıllık hedef nüfus dikkate alınarak faaliyet planı oluşturulduğu belirtildi. Bu plan çerçevesinde kanser taramaları, danışmanlık hizmetleri, erken teşhis çalışmaları ve halk eğitimleri düzenleniyor. Yetkililer, erken tanının önemine vurgu yaparak, toplumu bilinçlendirme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.Sağlıklı Hayat Merkezinde sunulan beslenme danışmanlığı hizmetleri kapsamında, özellikle bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalıklara sahip bireylere (obezite, diyabet, hipertansiyon vb.) beslenme tedavisi danışmanlığı sağlanıyor. Yetkililer, kronik hastalıkların yönetimi ve fiziksel aktivite danışmanlığının da diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve çocuk gelişimcisi gibi uzmanlar tarafından yürütüldüğünü belirtti.Merkezde sunulan ruh sağlığı danışmanlığında, bireylerin psikolojik ve sosyoekonomik sorunlarının çözümüne yönelik destek sağlanıyor. Özellikle aile, evlilik, iş, okul ve özel yaşam gibi konularda yaşanan sorunlara yönelik danışmanlık hizmetleri veriliyor.Çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığında ise 0-18 yaş arası çocukların gelişimi değerlendirilerek, risk grubundaki çocuklar ve ailelerine özel danışmanlık hizmetleri sunuluyor. Ayrıca tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı birimi, sigara ve diğer bağımlılık yapıcı maddelerin zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yürütüyor. Sigara bırakmak isteyen bireylere bilimsel yöntemlerle destek sağlanıyor.Yetkililer, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde sunulan tüm danışmanlık hizmetlerinden vatandaşların ücretsiz faydalanabileceğini vurguladı.