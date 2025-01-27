Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından okulların ara tatile girmesiyle birlikte eğitim öğretime hazırlık çalışmaları başlatıldı.Okulların ara tatile girmesiyle birlikte eğitim öğretime hazırlık çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, kamu yararına ücretsiz çalışması bulunan yükümlüler ile Hakkari Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu, Şehit Eğitim Müfettişi Şehit Selahattin İlkokulu, Seyyid Taha İmam Hatip Ortaokulunda temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi.Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı yükümlüler; okulun sınıf, koridor, lavabo ve bahçe gibi çeşitli alanlarında titizlikle temizlik yaptı. Ayrıca, okulun eğitim öğretime hazır hale gelmesi adına bakım gerektiren noktalar da düzenlendi. Bu çalışmalarla öğrencilerin daha sağlıklı ve düzenli bir ortamda eğitim alabilmesi sağlandı.Okul idaresi, gerçekleştirilen bu çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, Hakkari Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yönetici ve personeline, ayrıca yükümlülere teşekkürlerini iletti. Okul idaresi, bu tür işbirliklerinin eğitim ortamlarının kalitesini artırdığını vurgulayarak, gelecekte benzer çalışmalara devam edilmesini umut ettiklerini dile getirdi.