Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olan yedi öğrenci, hafızlık belgelerine kavuşma sevinci yaşadı.Hakkari Merkez Ahmed-i Hani Yatılı Kur’an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayıp Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Hafızlık Tespit Sınavında başarılı olan öğrencilerin belgeleri, İl Müftüsü Hüseyin Okuş tarafından verildi. İl Müftülüğü makam odasında gerçekleştirilen törende öğrencilere hitap eden İl Müftüsü Okuş, "Yüce Allah’ın insanlara bahşettiği en büyük lütuflardan biri hafız olmaktır. Kur’an-ı Kerim, Allah’ın bizlere emanet ettiği hayat rehberimizdir. Onu korumak, ahkamını yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bu bilinçle yetişen hafızlar hayatlarının her döneminde doğru ve iyi olanı hedeflemeli, akranları ile gelecek nesillere örnek olmalıdırlar. Bu vesileyle hafızlıklarını tamamlayıp başkanlığımızca yapılan sınavda başarı gösteren kardeşlerimi tebrik ediyor, Kur’an ve sünnet yolunda bir yaşam sürmelerini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum" dedi.İl Müftüsü Okuş, ayrıca hafızlık sınavında başarı gösteren öğrenciler ile Ramazan ayında camilerde mukabele okuyan öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.