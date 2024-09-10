Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, görevine başlamasının ardından tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor.Rektör Hacımüftüoğlu, farklı kurum ve kuruluşların temsilcilerini makamında ağırlayarak, kurumlar arası ilişkileri güçlendiren ve istişare kültürünü pekiştiren görüşmelere ev sahipliği yapıyor. Rektör Hacımüftüoğlu son olarak; Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Tör, Kültür İl Müdürü Ahmet Yer, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Ergin, Bilim Erzurum Müdürü Yakup Koçak ile Memur Sen İl Başkanı Mustafa Karataş’ı konuk etti.Görüşmelerde; sağlık, kültür, gençlik ve spor gibi alanlarda Atatürk Üniversitesinin katkıları ve bölgedeki diğer kurumlarla iş birliği imkanlarını ele alındı. Ziyaretçiler, Rektör Hacımüftüoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, Erzurum ve bölge için yapılacak projelerde üniversitenin öncü rol üstleneceğine olan inançlarını dile getirdiler. Rektör Hacımüftüoğlu ise misafirlerine teşekkür ederek, Atatürk Üniversitesinin bölgenin sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkı sağlamak adına tüm kurumlarla iş birliğine açık olduğunu vurguladı. Ayrıca, üniversitenin ulusal ve uluslararası alandaki hedeflerine ulaşma yolunda, ortak akıl ve istişareye dayalı bir yönetim anlayışıyla ilerleyeceğini ifade etti.