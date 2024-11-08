Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Güzel Sanatlar Fakültesinde 2 akademisyen doçentlik unvanı almaya hak kazandı.EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük ile birlikte Güzel Sanatlar Fakültesinde doçent unvanı almaya hak kazanan akademisyenlerden Doç. Dr. Alparslan Akpınar ve Doç. Dr. Kübra Özarslan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Akpınar ve Özarslan, Rektör Levent’e ve Rektör Yardımcısı Başıbüyük’e ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.