Bitlis’in Güroymak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yapıldı.Halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını sürdüren Güroymak Belediyesi ekipleri denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda fırınları tek tek gezen ekipler; gramaj, hijyen, maske, eldiven kullanımı ve iş yeri açma, çalışma ruhsatlarını kontrol etti. Farklı noktalarda faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen şartları, ürün ve malzemeleri saklama şartları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğunu da denetlendi. Eksiklikleri tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak, gerekli uyarılar yapıldı.Konu ile ilgili belediyeden yapılan açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz; fırınlarda iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, iş yerlerinin genel temizliği, ruhsat faaliyetine uygun üretim yapılması, ekmek taşınmasında açık araçların kullanılmaması konusunda işletmeleri kontrol etti. Ekmek fırınlarında yapılan ekmeğin gramajı, fırın ruhsatı ve hijyenik şartlara uygunluğu konusunda denetim yapan zabıta ekiplerimiz, fırın denetimlerinde eksik işletmelerde gerekli uyarıları yaparak, örnek işletme sahiplerini de tebrik etti" denildi.