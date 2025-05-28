Bitlis’in Güroymak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilkokul 3. sınıf öğrencilerine toprağı sevdirme, doğru fide ekilişi, tarımsal ekipmanların kullanım alanları ve önemine dair uygulamalı eğitimler verildi.Konu ile ilgili açıklamada bulunan Tarım ve Orman Müdürü Reşit Kardaş, "İlkokul 3. sınıf öğrencilerine toprağı sevdirme, doğru fide ekilişi, tarımsal ekipmanların kullanım alanları ve önemine dair uygulamalı eğitimler verdik. Öğrencilerimizin toprağa gösterdikleri itina ve çalışma azimleri, toprağı sevgi ile işlemeleri tarım camiası olarak bizleri mutlu etti" dedi.Proje süresince verilecek eğitimler ve akabinde yapılacak uygulamalar sonucunda öğrencilerin yaptıkları ekim/dikimlerin sonuçlarını gelecek senelerde de görebilmelerinin mümkün olacağı belirtildi.