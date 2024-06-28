Muş’ta yaşayan Ahmet Mustafa Çavuş, günde 2 saat ders çalışarak hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında, tüm soruları doğru cevaplayıp 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına adını yazdırmayı başardı.2 Haziran’da yapılan Liselere Geçiş Sisteminin sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınavdaki tüm soruları doğru cevaplayan Muş Bahçeşehir Koleji Ortaokulu öğrencisi Çavuş, 500 tam puan aldı. Muş Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, ailesiyle makamında kabul ettiği Çavuş’u başarısından dolayı tebrik etti. Öğrenciye altın hediye eden Milli Eğitim Müdür Enver Kıvanç, “2023-2024 eğitim öğretim yılında sekizinci sınıf öğrencilerimiz, LGS sınavına girdiler. Sonuçlar bugün açıklandı. Sonuçları alınca okullarımıza hemen ulaşmaya çalıştık. Sevindirecek, bizi mutlu edecek bir haber var mı diye bakındık. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye birincimiz var. Bu yıl Bahçeşehir Koleji’nde sekizinci sınıf öğrencilerinden Ahmet Mustafa Çavuş, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştur. Huzurlarınızda emeği geçen başta okulumuzun yöneticilerine, öğretmenlerine ve ilk öğretmenleri olan anne ve babasına yürekten teşekkür ediyorum. Bizi son derece mutlu ettiler. Öğrencimizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Tebrikler Ahmet Mustafa, inşallah gelecekte kendisine, ailesine, ülkesine ve bütün insanlığa faydalı olacaktır. Bu şekilde bizler de bunu gördükçe mutlu olacağız. Aynı zamanda, diğer öğrencilerimizin de gelecekte daha iyi başarılar elde etmesine büyük bir örnek teşkil edecek. Bu anlamda emeği geçenlerin hepsini kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.Türkiye birincileri arasına adını yazdıran Ahmet Mustafa Çavuş, günde 2 saat ders çalıştığını ifade ederek, “Mutluyum. Çok şaşırmadım çünkü planlı çalıştım. Arkadaşlarımla beraber başaracağıma inandım. Rahattım çok stres yapmadım. Sınava girdim çıktım ve kazandım. Hedefim İstanbul Erkek Lisesiydi ve bu lise 500 puanla alım yapıyor. İleride uçak mühendisi olmak istiyorum. Aileme teşekkür ediyorum, özellikle bu konudaki desteklerinden dolayı. Serdar Hocama da teşekkür ederim, yani kısaca emeği geçen herkese teşekkür ederim. Günlük 2-3 saat çok sıkmadan çalışıyordum. Bence asıl nokta stres yapmamak, sınav stresinden uzak olmaktır. Başarır mıyım, başaramaz mıyım, ailem ne der gibi düşüncelere kapılmamak gerekir” şeklinde konuştu.Ahmet Mustafa Çavuş’un annesi Cennet Ceren Öztürk de, “Önce çocuklarımızın ayrı bireyler olduğunun farkında olmamız lazım. Kendi başaramadığımız hedeflerimizi ve yapamadığımız şeyleri çocuklar üzerinden tatmin etmeye çalışmak onlara yalnızca zarar veriyor. Çocukların ayrı bireyler olduğunu, kendi hayatları olduğunu, kendi tercihleri olduğunu her zaman hatırlamak lazım. Sonuç itibariyle hepimiz özgünüz. Herkes ayrı bir birey ve biz bu hayata kendi özgünlüğümüzü yaşamaya geldik. Çocuklara bu fırsatı verirsek eğer, her biri çok başarılı olur. Aslında asıl başarı, insanın bu hayatta mutlu olabilmesidir. Bunu yapabilirse bir insan başarılı olur ama Mustafa’nın da vurguladığı gibi, kilit nokta bence burada çocuğun rahat olması. Stres yapmaması gerekir. Çünkü stres gerçekten insanı baskılayan bir duygu durumudur. Velilere yapabileceğim en büyük tavsiye aslında çocuklarını büyük ölçüde rahat bırakmalarıdır. Çünkü biz bu süreçte gördük ki çok başarılı öğrenciler sınavdan çok başarılı olamadılar. Bunun nedeni de aslında ailelerin stresiydi. Aile stresi yapınca çocuk stres yapıyor” ifadelerini kullandı.