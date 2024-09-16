Demokrat Eğitimciler Sendikası teşkilatlanma sekreteri Mehmet Güleç, yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerin mağduriyetini gündeme taşıyarak çözüm bulunması için bakanlığa çağrıda bulundu.Başkan Güleç, yaptığı açıklamada “Haftalık ders programları yapılırken yüksek lisans ve doktora yapan öğretmenlerimizin mağdur edildiğine dair şikayetler alıyoruz. Öğretmenlerimizi mağdur etmeye yönelik girişimlere mahal verilmemeli, gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır” dedi.Güleç, açıklamanın devamında şu hususlara yer verdi;“Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’nin “Öğrenim İzni” ile ilgili ifadelerinin açık uçlu olması lisansüstü kariyer yapan birçok öğretmenimize mağduriyet yaşatmaktadır. Daha fazla mağduriyetin yaşanmaması için acilen yeni bir düzenleme ile bu iznin tanzim edilmesi gerekmektedir. “Öğrenim Özrü” Anayasal bir hak olup bu konuda MEB’den gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Anayasamızın 42. Maddesinde belirtildiği üzere “Kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz” cümlesi çok net bir şekilde açık olmasına rağmen bazı idareciler tarafından ihlali devam etmekte ve bu sorun acil çözüm beklemektedir.MEB İzin Yönergesi’nin 18. Maddesi’nin “e” bendinde “Memurlardan lisansüstü öğrenime devam edenlere, görevlerini aksatmamak şartıyla izin verilmesi hususunda gerekli kolaylık sağlanır. Öğretmenlerin ders programları, lisansüstü öğrenimlerine devam edebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenir.” ibaresi yer almaktadır. Ancak buna rağmen lisansüstü öğrenim yapan öğretmenlerimiz yüksek lisans ya da doktora derslerine gidebilmek için okul idaresinden izin alırken sorun yaşamakta ve keyfi uygulamalarla mağdur olabilmektedir. Yüksek lisans veya doktora dersleri üniversiteden üniversiteye değişmekle birlikte genelde bir-iki güne toplanmaktadır. Lisansüstü öğrenim gören öğretmende bu sebeple çalıştığı kurumdan bir-iki gün buna göre izin alması gerekmektedir. Eskiden yönetmelik gereği sadece iki yarım gün ya da bir gün izin verilebilmekteydi. Bu durum çalıştığı il dışında öğrenim gören öğretmenlerimizi mağdur etmiş lakin yeni düzenlemede de iznin idarenin inisiyatifine bırakılması büyük sorunlara yol açmıştır. Eğer idari amir üst öğrenimin önemine inanıyorsa ya da idarenin istediği bir sendikaya üye olmak gibi birtakım tavizler veriyorsanız ve idare ile iş ve işlemlerde yaşanabilecek birtakım aksiliklere rağmen iyi geçinirseniz ders programınız bir/iki gün boş kalacak şekilde ayarlanmaktadır fakat inanmıyorsa ya da diğer öğretmenlerden ders programlarının düzenlenmesi konusunda farklı talepler var ise bu durumda derin tartışmalar yaşanmakta ya da birtakım idari dayatmalar olabilmekte ve bu konularda birçok sorun yaşanmaya devam etmektedir. Kimi zaman anlayışlı idareciler sayesinde kimi zamanda derin tartışmalarla izin alarak yüksek lisansını doktorasını tamamlamak zorunda bırakılan öğretmenlerimizin bu mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Daha önce de birçok kez ifade ettiğimiz üzere sorunun tek çözümü “Öğrenim Özrü Tayinleri” olmakta lakin bu hak tanınmıyorsa da “Öğrenim İzni” hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması elzemdir. Fakat burada bilhassa belirtmek istediğim husus şudur ki: izin konusunda öğretmen ve idareci karşı karşıya ge tirilmemeli, lisansüstü öğrenim gören öğretmen arkadaşımız diğer öğretmenlerle bu konuda sorun yaşamadan izin alabilmelidir. Bu konuda yönetmelik tekrar düzenlenerek lisansüstü öğrenim yapan öğretmen ve tam gün çalışan MEB personeli mağdur edilmemelidir.”