Erzurum’da Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi. Gönüllüler hem gönüllerince eğlendi hem bilgilerini tazeledi.Olimpiyat Parkı’nda bir araya gelen Destek AFAD Gönüllüleri, açık alanda birbirinden eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle dolu dolu bir gün geçirdi. Yüzden fazla gönüllünün ve AFAD personelinin katılımı ile gerçekleşen program zaman zaman coşkulu anlara da şahitlik etti. Programda konuşan Erzurum AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, gönüllülerin AFAD sistemi için önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından gönüllülük sisteminin çok önemli ve değerli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Çeşitli afetlerdeki gönüllülerimizin gece-gündüz demeden gayret içinde olduğuna hep birlikte şahit olduk. Sizlerin bu çabası toplumumuz için çok değerlidir" dedi.Etkinlikte gönüllüler halat çekme, çadır kurma ve bilgi yarışması gibi yarışmalarda yarışmaya mücadele etti. Etkinlik, gönüllüler müzik eşliğinde halay çekti ve hep birlikte oynadı.