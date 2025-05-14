Refahiye Gençlik Merkezi gönüllüleri, ’Hayata Renk Kat’ projesiyle Kur’an Kursu’ndaki 4-6 yaş miniklerle buluştu, oyunlar oynandı, yüz boyama etkinliği yapıldı.Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Refahiye Gençlik Merkezi gönüllülerince ’Hayata Renk Kat’ projesiyle Kuran Kursu’ndaki miniklere oyun alanları kuruldu, palyaço ve yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.Refahiye Gençlik Merkezi bünyesindeki gönüllü gençler Refahiye Binali Yıldırım Külliyesi’nde eğitim gören 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya gelerek onlara unutulmaz bir gün yaşattı.Gönüllü gençler, Kur’an Kursu’nun bahçesinde ve uygun alanlarında çocuklar için yararlı ve güvenli oyun köşeleri kurdu. Daha sonra miniklerin dünyasına renk katmak için palyaço gösterisi ve ve yüz boyama etkinliği gerçekleştirildi.