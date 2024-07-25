Erzurum’un kuzeyinde ve 3000 rakımları bulan Dumlu Baba Yaylası’nda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan vatandaşlara sağlık desteği verildi.Araç ile ulaşılması zorlu ve sarp tepeler aşılarak ulaşılan Dumlu Baba Yaylası’nda yaşayan yüzlerce göçer, Erzurum Valiliğinin talimatları ve Yakutiye Belediyesinin destekleri sağlık kontrolünden geçildi. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Dumlu Baba Yaylası’nda hayvancılık yapan yaklaşık 400 göçer vatandaşa genel muayene ve ağız-diş sağlığı taraması yaptı. Genel muayene sonucu tespit edilen 83 kadın ve 8 erkeğe kanser taraması yapıldı, 10 çocuğun ise eksik aşıları uygulandı. Yetkililer benzeri çalışma ve ziyaretlerin önümüzdeki günlerde de rutin olarak devam edeceğini ifade ettiler.