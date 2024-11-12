Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve kurum müdürlerinin katılımıyla Genel Değerlendirme Toplantısı yapıldı.İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kurum müdürleri tarafından kurumlarınca takip edilen projeler ve çalışmalar hakkında bilgi verilmesinin ardından Vali Aydoğdu, devam eden projelerin ve işlerin ilgili birim veya birimler tarafından titizlikle takip edilmesi ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, vatandaşın memnuniyetinin esas alınması ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet sunulması hususlarında değerlendirmelerde bulunarak gerekli talimatları verdi.