Meme kanserine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Gülberk Uslu, "Meme tarama programlarıyla erken tanı şansımız mevcuttur. Erken tanı hastanın yaşam beklenti ve kalitesini artırmakta, bizi daha zorlayıcı tedavilerden kurtarıcı imkan sağlamaktadır" dedi.Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklama yapan Tunceli Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Gülberk Uslu, meme kanserinde erken teşhisin son derece önemli olduğun söyledi. Meme kanserinin yılda yaklaşık 2.3 milyon kadını etkilemesi ve yeni kanser tanısı alan kadınların dörtte birini oluşturması nedeniyle son derece büyük bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Gülberk Uslu, “Bu kanseri meme tarama programlarıyla erken tanı şansımız mevcuttur. Erken tanı hastanın yaşam beklenti ve kalitesini artırmakta, bizi daha zorlayıcı tedavilerden kurtarıcı imkan sağlamaktadır. Bu kapsamda meme kanserinde erken tanı son derece önemlidir” diye konuştu.Meme kanseri tarama programında kendi kendine meme muayenesinin yanı sıra iki ayrı basamak daha bulunduğunu aktaran Dr. Uslu, “İkinci basamak olarak yılda bir kez genel cerrahi uzmanı tarafından yapılacak olan meme muayenesi ve radyoloji uzmanı tarafından çekilecek meme ultrasonudur. Üçüncü basamak ise iki yılda çekilecek mamografidir” şeklinde konuştu.Sağlıklı hayat merkezlerinde bulunan KETEM’lerde meme kanseri hakkında bilgilendirme yapıldığını hatırlatan Dr. Uslu, “Bilgilendirmenin yanında bu merkezlerde taramalarınızı da ücretsiz şekilde yaptırabilirsiniz. Unutmayın ki erken teşhis hayat kurtarır. Meme kanserinde erken tanı yaşam beklentisi ve kalitesini artırmaktadır” dedi.