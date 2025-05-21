Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Refahiye Gençlik Merkezi, Gençlik Haftası’nda açık hava sineması düzenledi.Erzincan’ın Refahiye ilçesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alan Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde, gençlere yönelik Refahiye Gençlik Merkezi, yurt öğrencileri ve gençlik merkezi üyelerinin katılımıyla açık hava sineması etkinliği düzenledi.Refahiye Gençlik Merkezi’nin bahçesi, gençlerin kahkahaları ve film heyecanıyla doldu. Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen gösterime, ilçedeki yurtlarda kalan öğrenciler ve Gençlik Merkezi’nin aktif üyelerinden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı.Refahiye Gençlik Merkezi yetkilileri bu açık hava sinema etkinliğini, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla planladığını kaydetti.