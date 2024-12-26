Hilalkent Anadolu Lisesi öğrencileri Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’ye iadeyi ziyarette bulundu.Geçtiğimiz günlerde Hilalkent Anadolu Lisesi’nde, Gazeteci Mehmet Şener’in katılımıyla ve Yavuz Demir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Anadolu Gençleri” programında gençlerle bir araya gelen Vali Mustafa Çiftçi, programın ardından teşekkür ziyaretinde bulunan okul öğretmenleri ve öğrencilerini makamında kabul etti.Ziyaret sırasında Vali Çiftçi, gençlerle keyifli bir sohbet gerçekleştirerek programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve başarı temennilerinde bulundu. Ziyarete, Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu eşlik etti.