Kış aylarının sert geçtiği Refahiye’de, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Yurdu öğrencileri anlamlı bir projeye imza attı. Kuşların kış mevsiminde yiyecek bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla, öğrenciler yemlikler hazırladı. Atık malzemeler kullanılarak yapılan yemlikler, yemlerle doldurulduktan sonra ağaçlara asıldı.Projede, hem atık malzemelerin değerlendirilmesi hem de kuşların beslenmesi hedeflendi. Öte yandan öğrenciler, dönüşümün keyfini yaşarken, aynı zamanda iyilik yapmanın mutluluğunu tattı.Projeye katılan öğrenciler, soğuk havaya rağmen iyilikte yarışmaya devam ettiklerini belirterek yaptıkları yemliklerle doğaya katkıda bulunmanın yanı sıra, yardımlaşma ve merhamet duygularını da pekiştirdiklerini ifade ettiler.Atık malzemelerin değerlendirilmesiyle sürdürülebilir bir farkındalık oluşturan öğrenciler, görenlerin takdirini topladı.