Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Sayın İlker Astarcı, Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti.Ziyarette, eğitim, gençlik ve spor alanlarında Avrupa Birliği destekli projeler ile iş birliği imkanları ele alındı.Erasmus+ Programı Nedir?2021-2027 yıllarını kapsayan Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir hibe programı. Programın amacı, kişilerin yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazanmalarını, kişisel gelişimlerini güçlendirmelerini ve istihdam imkanlarını artırmalarını sağlıyor. Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki Avrupa Birliği programlarının vatandaşlar ve kurumlar tarafından en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak misyonu ile çalışan Türkiye Ulusal Ajansı, Uluslararası projelerle ülkemizin beşeri sermayesini geliştirmeyi, eğitim, gençlik ve spor alanlarında fırsat eşitliği sunmayı, kültürümüzü yurtdışında en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyor. Bu anlamlı ziyaret vesilesiyle, gençlerimiz ve kurumlarımız için önemli projelerin hayata geçirilmesine yönelik iş birliği çalışmaları görüşüldü.