Uluslararası Gençlik Değişim Programı’na ev sahipliği yapan Erzurum, çeşitli ülkelerden gelen misafirleri ağırlıyor.Bu kapsamda Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Sivil Toplum Destekleme Derneği (SİTODED) tarafından yürütülen "Ctrl+Alt+For Who?" projesi ile İrlanda, İspanya, İtalya, Litvanya, Kuzey Makedonya ve Gürcistan’dan Erzurum’a gelen 35 gençle bir araya geldi.Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen bu gençlik değişim projesi, dijitalleşmenin etkilerini tartışan atölye çalışmalarıyla gençleri bilinçlendirmeyi hedefliyor. Erzurum’da bulunan katılımcılar, dijitalleşmenin faydaları ve riskleri üzerine gerçekleştirilen workshoplara katılmanın yanı sıra, farklı kültürleri tanımaya yönelik etkinliklerle de kültürel etkileşim sağlıyor.Program kapsamında misafir gençler, Palandöken Kayak Merkezi’ni, kış sporları tesislerini ve şehrin tarihi-turistik noktalarını ziyaret etti. Erzurum’un Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 2025 Turizm Başkenti olması sebebiyle, uluslararası tanıtım açısından önemli bir fırsat olan proje, katılımcılara şehri yakından tanıma imkânı sundu.Dernek yetkilileri; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Ejder 3200’ün desteğiyle şehrin spor altyapısını ve kültürel zenginliklerini tanıttıklarını ifade etti. Düzenlenen kültürlerarası gecelerde her ülke kendi kültürünü paylaşarak etkileşimi artırıyor ve gençler Erzurum’un gönüllü elçileri haline geliyor.Uluslararası projelerle gençleri bir araya getiren Erzurum, aynı zamanda turizm potansiyelini de dünyaya tanıtmış oluyor.