Bingöl’ün Genç İlçe Devlet Hastanesinde hacamat polikliniği hizmete girdi.Genç Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları kapsamında, hacamat polikliniği hizmete girdi. Poliklinik, uzmanlık alanında deneyimli aile hekimi uzmanı Dr. Ayşe Selma Aslan tarafından gerçekleştirilen seanslarla bölge halkına hizmet sunmaya başladı. Hacamat polikliniğinin, geleneksel tıp yöntemlerinin modern yaklaşımlarla harmanlanarak sunulduğu önemli bir merkez olma niteliği taşıdığı kaydedilirken, hastanede hekimden randevu alarak hizmetten yararlanabileceği ifade edildi.