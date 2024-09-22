Erzincan’da, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu’nun düzenlediği Erzincan Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Şampiyonası gerçekleşti.Bu yıl 3.’sü düzenlenen müsabakaya 20 ilden 28 kulüp ve 132 sporcu katıldı. Sporcular, Mengücek Melik Gazi’nin ruhuna saygı göstermek için en uzağa ok atmak için kıyasıya mücadele ettiler.Vali Hamza Aydoğdu, Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ve il protokolüyle birlikte, Erzincan Mengücek Melik Gazi Büyükler Hava Koşusu Şampiyonası Müsabakaları açılış törenine katıldı.20- 22 Eylül 2024 tarihleri arasında Erzincan’da düzenlenecek olan ve 20 ilden toplam 132 sporcunun katıldığı müsabakalarda yarışacak tüm sporculara başarılar dileyen Vali Aydoğdu, "Bu organizasyon sadece bir yarışma değil. Aynı zamanda bizim kültürümüzün, medeniyetimizin, tarihimizin, inançlarımızın da bu asra taşınmasıdır. Hem bizim Türk tarihinde hem İslam tarihinde bizim geleneğimiz örfümüz olan bir yarışmayı bugün burada yapıyoruz. Başta Federasyon Başkanımız Cengiz Toksöz olmak üzere bu şampiyonanın ilimizde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızı ve konuklarımızı birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin şehri olan Erzincan’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.