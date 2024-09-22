Pençe-Kilit 2 Harekat bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay’ın (23) Muş’ta yaşayan ailesine acı haber ulaştı.Muş’un merkeze bağlı Sungu Beldesi’nde, şehit haberi aileye askeri yetkililer tarafından iletildi. Henüz 23 yaşında olan Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, gözyaşlarına boğulan aile fertlerini jandarma personeli ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri teselli etmeye çalıştı.Bekâr olan şehidin anne ve basının ise daha önce vefat ettiği öğrenildi. Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kırtay ve Muş Müftüsü İbrahim Halil Demir de aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.Şehidin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Sungu Beldesi’ndeki Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.