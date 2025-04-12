Iğdır’ın Melekli kasabasında bulunan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TUAM) Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri uygulama derste bir araya geldi.Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, üniversitenin Melekli beldesinde bulunan Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TUAM) Şehit Piyade Çavuş Tunay Şafak Çok Programlı Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileriyle uygulama dersinde buluştu.Ziyaret kapsamında, öğrenciler hem teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı buldu hem de tarımın çeşitli alanlarında uygulamalı eğitim aldı.Bitkisel üretimden seracılığa, toprak analizinden modern sulama sistemlerine kadar birçok konuda uygulamalı gözlemlerde bulunan öğrenciler, üniversitenin sahip olduğu teknik imkânları yerinde görme şansı yakaladı.