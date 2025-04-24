Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri ÇEKÜS birimi tarafından "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında gebe okullarında görevli sağlık personellerine mesleki gelişimlerini desteklemek, bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik "Doğuma Hazırlık Eğitimi" düzenlendi.Eğitim kapsamında ebe Melek Gülakar ve ebe Fatma Turan tarafından katılımcılara doğuma hazırlık, yeni doğan bakımı, gebelik, doğum ve lohusalık gibi konularda çeşitli sunumlar yapıldı.Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Amacımız gebelerimizin doğuma bilinçli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak ve isteğe bağlı sezaryenlerin önüne geçmektedir. Anne ve bebek sağlığını korumak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Sağlıklı anne, sağlıklı bebek; sağlıklı bebek, sağlıklı gelecek." ifadelerine yer verildi.