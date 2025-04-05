Başkan Yüksel açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Yanı başımızdaki katliama daha ne kadar göz yumacağız. Kadın demeden çocuk demeden yaşlı demeden herkesi canavarca katleden terör devleti İsrail’e yetkililerimiz ne zaman dur diyecek.

Ömrünü davasına adayan büyük lider Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN hocamın da dediği gibi; ‘İsrail güçten anlar’. Eğer demir yumruğumuzu göstermezsek yapacağımız maddi yardımlar mazlum Filistin’li kardeşlerimizin sadece ve sadece tok ölmelerini sağlayacaktır.

Gazze sadece Filistinlilerin değil tüm islam aleminin kanayan yarasıdır. Mescid-i Aksa tüm ümmetin ilk mescididir.

Bugün 60’a yakın islam devleti 2 milyar Müslüman akan bu kanı durduramıyorsa bu tamamen islam aleminin dağılmışlığının ve başarısızlığının neticesidir. Avrupa birliği yerine Ekim 1996'da dönemin başbakanı Necmettin Erbakan tarafından kurulan D-8 İslam birliği devam ettiriliyor olsaydı eğer yaşanan bu katliamların hiç biri yaşanmamış olacaktı.

Sürekli ekran başında birbirlerini göreve davet eden islam ülkesi liderlerine sesleniyoruz artık birisi elini taşın altına koysun. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Her türlü sosyal mecrada ya da televizyonlarda gördüğümüz videoları ve fotoğrafları yüreğimiz artık kaldıramamakta.

Hükümeti terörist İsrail’e akan petrolü durdurmaya devam eden ticareti sonlandırmaya ve en önemlisi bölgemizde ABD ve İsrail’e hizmet eden askeri üsleri derhal kapatmaya davet ediyoruz. Tüm halkımızı soykırım, ve işgale karşı yahudi mallarını, terörist İsrail mallarını boykota davet ediyoruz” dedi.