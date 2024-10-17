Elazığ’da İslam ve Medeniyet 4. Uluslararası Sempozyumu, bu yıl ‘Ahlak’ alt başlığı ile başladı.Fırat Üniversitesi, Elazığ Valiliği ve Elazığ Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen İslam ve Medeniyet 4. Uluslararası Sempozyumu, bu yıl ‘Ahlak’ alt başlığı ile başladı. Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen sempozyumun açılış programına Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, ulusal ve uluslararası üniversitelerden bilim insanları, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “ İslam dininin Kur’an-ı Kerim’de belirlenen ilkeleri ve peygamber efendimizin bizzat uygulamalarıyla ortaya koyduğu tecrübe üzerinde kurulan İslam medeniyeti; medeniyetlerin en şereflisidir. Bu medeniyetin temel hedefi; kurucu unsuru olan insan, ahsen-i takvim yani mükemmellik mertebesine ulaşmaktır. Bu medeniyetin ahlakı peygamber ahlakı, peygamber ahlakı ise Kur’an-ı Kerim’in kendisidir. Bu yıl 4. düzenlenen sempozyumun da ana teması olan ahlak kavramı oluşturmaktadır. Tüm insanlığı barbarlıktan, vahşetten kurtaracak anlayışın İslam medeniyetinin ahlak odaklı bakışının olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile islam medeniyetinin kadim merkezlerinden Kudüs’e yönelik saldırıları, Gazze ve Lübnan’da gerçekleştirilen soykırımı kınıyor, İslam medeniyetinin kendi coğrafyasına ve dünyayı tekrar huzur dolu bir altın çağı yaşatmasını temenni ediyorum” dedi.Konuşmaların ardından Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Özdemir’in moderatörlüğünde, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Prof. Dr. Seyfullah Korkmaz, İnönü Üniversitesi’nden Doç. Dr. Ahmet Küçük, Ürdün Diyanet İşleri Başkanlığından Doç. Dr. Thamer Hatamleh ve Kudüs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mashhour Al Habazı’nın katılımı ile panel gerçekleştirildi.