Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (FÜSEM) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “işaret dili eğitimi” programı düzenledi.Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Kırkıl, Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hatice Eröksüz, FÜSEM Müdürü Doç. Dr. İlyas Somunkıran, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.Burada konuşan Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı. Prof. Dr. Yılmaz, ‘’Üniversite olarak toplumsal duyarlılık projelerine büyük önem veriyoruz. Özellikle engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak, onların topluma daha aktif bir şekilde katılmasını sağlayacak çalışmalara öncelik tanıyoruz. Kampüsümüzde fiziksel erişilebilirlik konusundaki çalışmaların yanı sıra, eğitim ve farkındalık programları da düzenleyerek bu konuda sürdürülebilir bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Engelli bireylerimizin yalnızca fiziksel değil, sosyal ve kültürel alanlarda da eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda, işaret dili eğitimi gibi programlarla yalnızca engelli bireylere değil, toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı ve farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Üniversite olarak, ‘herkes için erişilebilir bir dünya’ vizyonunu desteklemek adına çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bu vesileyle, programa emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum’’ dedi.FÜSEM Müdürü Doç. Dr. İlyas Somunkıran, Sürekli Eğitim Merkezinin pek çok sosyal sorumluluk projesine imza attığını vurguladı. Toplumun her kesimine yönelik kısa süreli ulusal ve uluslararası eğitimler düzenlediklerini belirten Somunkıran, bu tür çalışmalarla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Kırkıl konuşmasında, fakültede öğrencilere dört yıl boyunca teorik eğitim verdiklerini, ancak asıl önemli olanın hastalarla iletişim kurmak olduğunu söyledi. Bu tür eğitimlerin, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmesi açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.Konuşmaların ardından, programa katkı sunanlara Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.