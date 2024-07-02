Fırat Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı fakülte ve yüksekokul mezunları düzenlenen mezuniyet töreniyle coşkuyla uğurlandı.Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet töreni programına, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Mezuniyet töreni programında konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 50 yıllık köklü bir geçmişi olan Fırat Üniversitesinin Türkiye ve dünyada adından söz ettiren önemli bir kurum olduğuna vurgu yaptı. Mezun olan öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Göktaş, “Her şeyden önce, mezun olma aşamasına gelmenizden dolayı hepinizi en içten duygularımla kutluyorum. Diplomasını gururla taşıyabileceğiniz Fırat Üniversitemizden mezun olmanızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Sizler bugün Türkiye’nin en iyi ilk 15 üniversitesinden biri olan Fırat Üniversitesi’nden mezun oluyorsunuz. Bundan sonraki süreçte bunun gururuyla yaşayıp, başınız dik bir şekilde iş hayatınızı sürdürmenizi diliyorum. Hem sizlerin hem ailelerinizin hem de devletimizin büyük emek verdiği uzun ve zorlu bir sürecin ilk basamağını tamamladınız. Umarım bu süreç sizler için verimli ve hayırlı geçmiştir. Bundan sonraki hayatınızın da aynı şekilde sağlıklı ve başarılı geçmesini diliyorum. Her zaman anne ve babanıza, vatanınıza hizmet etme bilincinde olup; devletimize, bayrağımıza, kültürümüze ve değer yargılarımıza sahip çıkınız. Nerede olursanız olun, hangi işi yapıyorsunuz yapın; göğsünüzdeki vatan, devlet ve bayrak sevdasını hiçbir zaman dindirmeyin” dedi.Konuşmaların ardından fakülte ve yüksekokullardan mezun olan öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.Tören bütün öğrencilerin havaya keplerini fırlatmaları ile sona erdi.