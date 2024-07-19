Fırat Üniversitesi (FÜ) 2024 yılında Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Programı kapsamında Türkiye’de koordinatör olmaya hak kazanan üç üniversiteden biri oldu.FÜ Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Programı kapsamında hazırlanan “Res-Uni” isimli Merkezi Avrupa Birliği projesi, Brüksel’de bulunan Merkezi Ajans tarafından değerlendirilerek hibe almaya hak kazandı. Bu kapsamda FÜ, Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Programı kapsamında Türkiye’de koordinatör olmaya hak kazanan üç üniversiteden biri oldu. Toplam 6 ülkeden 9 farklı üniversitenin ortak olarak yer aldığı projede, FÜ liderliğinde Batı Balkanlar Bölgesi’nde bulunan 8 farklı üniversiteye yönelik kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecek.Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Uluslararası işbirliklerini ve projeleri oldukça önemsiyoruz. Yurt içindeki başarısını ispatlayan üniversitemiz artık dünya üniversiteleriyle yarışır duruma geldi. Dünyadaki ilk bin üniversite arasında yer alan üniversitemizle ilgili gelecek süreçteki hedefimiz Üniversitemizi dünyadaki ilk 500 üniversite arasına yerleştirmeyi başarmak olacak. Bu süreçte üniversitemizin uluslararası alandaki görünürlüğü de oldukça önemli. Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Programı kapsamında Türkiye’de koordinatör olmaya hak kazanan üç üniversiteden biri olmamız Üniversitemiz adına gurur verici bir başarı. Elde ettiğimiz bu başarılarla ve uluslararası işbirliklerimizle hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Yükseköğretimde Kapasite Geliştirme Programı sürecini yakından takip eden başta Dış İlişkiler Birimimiz olmak üzere emeği geçen tüm akademisyenlerimize, idari personellerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.