Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, mazbatasını aldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle FÜ Rektörlüğü görevine yeniden atanan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş mazbatasını aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında düzenlenen törende, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar mazbatayı Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’a takdim etti.Rektör Göktaş, "Şahsımı bu onurlu göreve tekrar layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve Yükseköğretim Kurulu Üyelerine şükranlarımı arz ediyor, desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz 4 yıllık süre zarfında, bir taraftan ülkemize katma değer sağlayacak projeler geliştirmeye çalışırken diğer taraftan da öğrencilerimize nitelikli bir eğitim sunma gayretinde bulunduk. Yeni dönemde ise bu anlayışımızın üzerine koyarak yarım kalan projelerimizi hayata geçirecek, Elazığ ve ülkemiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.