Son süreçte dünya üniversiteleri arasındaki sıralamasını her geçen yükseltmeye devam eden Fırat Üniversitesi (FÜ), son açıklanan 2025 yılı QS Avrupa Üniversiteler sıralamasında 501-510 bandında yer aldı.2025 yılı QS Avrupa Üniversiteler sıralaması açıklandı. FÜ, Avrupa Üniversiteler sıralamasında 501-510 bandında yer alırken, ülkede listeye girebilen 72 üniversite arasında da ilk 24 içerisinde yer aldı. Türkiye’deki devlet üniversiteleri dikkate alındığında ise FÜ, ilk 17 üniversite arasına girme başarısını gösterdi.Konuyla ilgili açıklama yapan FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Üniversitemiz son yıllarda verdiği eğitimin kalitesi, yaptığı bilimsel araştırmaların sayısı ve kalitesi ile Türk Yükseköğretim sistemi içerisinde adına yakışır bir seviyeyi yakalamıştır. Ülkemizdeki sıralamalar kadar uluslararası sıralamaları da oldukça önemseyen ve bu sıralamalarda her geçen yıl daha da yükselen bir üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. FÜ, artık ülkemizdeki başarılarının yanı sıra dünya genelindeki başarılarıyla da adından söz ettirmeye başlamıştır. Hedefimiz gelecek süreçte hem ülke hem de dünya sıralamalarında üniversitemizin adını çok daha yukarılara yazdırmak olacaktır. Bu başarılarda emeği geçen akademisyenlerimiz ve idari personellerimiz ile öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” dedi.