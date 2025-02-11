Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite öğrencileri için başlattığı "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında Fırat Üniversitesi öğrencilerine yeni bir istihdam fırsatı sunuldu.Fırat Üniversitesi Rektörlüğü ile İŞ Kur Elazığ İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından İŞKUR Gençlik Programına başvurular 11 Şubat itibariyle başladı. Toplamda bin 228 öğrencinin faydalanabileceği bu program, 4 ay sürecek ve öğrencilere çalışma deneyimi kazandıracak. Fırat Üniversitesi, bu program sayesinde öğrencilerine hem akademik hem de mesleki hayatlarında önemli kazanımlar sunmayı hedefliyor. Öğrenciler, programa ayda 5 gün katıldıklarında 5 bin 415 lira, 14 gün katıldıklarında ise 15 bin 162 lira destek alabilecek. Programa sadece Fırat Üniversitesi öğrencileri başvuru yapabilecek. 11-15 Şubat 2025 tarihleri arasında İŞKUR E-Şube veya ALO 170 hattı üzerinden başvurular kabul edilecek.