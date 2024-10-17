Türk Hava Yolları (THY), Fırat Üniversitesi’ne (FÜ) birçok konuda destek sunacak.THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın Elazığ ziyareti sırasında yapılan toplantıda FÜ ile THY Teknik A.Ş. arasında iş birlikleri konuşulmuştu. Prof. Dr. Bolat’ın ziyaretlerinin ardından THY Teknik A.Ş. yöneticileri FÜ’ye üst düzey bir ziyaret gerçekleştirdi. THY Teknik A.Ş. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Aydın, İnsan Kaynakları Başkanı Kenan Şahan, İşe Alım ve Yetenek Kazanımı Müdürü Abdülkerim Akyol, Yetenek Kazanımı Şefi Zehra Avar, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ı makamında ziyaret etti. Rektörlük makamındaki görüşme sonucunda; Hangarım Kampüs ve kısa dönem staj kapsamında öğrenci kabulü, imkan ölçüsünde Sivil Havacılık Yüksek Okulu’nun ihtiyaçları için malzeme desteği, öğrencilere THY Teknik A.Ş. lokasyonlarında teknik gezi düzenlenmesi ve eğitmen kadrosunun akademik gelişiminin THY Teknik A.Ş. Akademi tarafından destelenmesi hususlarında katkıda bulunulacağı bildirildi.Gerçekleştirilen ziyaretle ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “FÜ olarak, THY Teknik A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, üniversitemizin sektörel bağlantılarını güçlendirme adına önemli bir adım olmuştur. Özellikle öğrencilerimizin kariyer yolculuklarına katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesi bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu sürecin başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm THY Teknik A.Ş. yetkililerine, özellikle THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’a ve Elazığ Milletvekilimiz Mahmut Rıdvan Nazırlı’ya teşekkür ederim. Ayrıca, üniversitemizi bu noktaya taşıyan tüm akademik kadromuza ve yönetim ekibimize de şükranlarımı sunarım. Bu iş birliği, yalnızca üniversitemiz için değil, aynı zamanda bölge ve ülkemiz için de önemli fırsatlar sunacaktır” dedi.