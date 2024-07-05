Fırat Üniversitesi (FÜ) ile Elazığ Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında işbirliği protokolü imzalandı.FÜ ile Elazığ SGK arasında ‘2024 Emekliler Yılı’ kapsamında emeklilere yönelik yapılacak faaliyetlerde iş birliğinde bulunulmasına yönelik protokol imzalandı. Protokol törenine, FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile SGK İl Müdürü Sıtkı Erman katıldı. Protokol çerçevesinde emeklilere yönelik çalıştay, panel, sempozyum, konferans, akademik toplantılar düzenlemek, üniversite kütüphanesinde emeklilerin faydalanabilmesi için gerekli kolaylığı sağlamak gibi konularda işbirliği maddeleri yer aldı.