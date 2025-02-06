Fırat Üniversitesi (FÜ) ile İŞKUR arasında protokol imzalandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite öğrencileri için başlattığı ‘İşkur Gençlik Programı’ kapsamında, FÜ ve Elazığ İŞKUR İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Elazığ İŞKUR İl Müdür Yardımcısı İdris Küçük tarafından imzalanırken, öğrencilerin hem eğitimlerine devam ederken hem de iş hayatına hazırlanmasını amaçlandı.Protokol kapsamında öğrenciler; bireysel danışmanlık hizmetleri, iş arama, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda eğitim alacak. Ayrıca, sürdürülebilir kampüs faaliyetleri, akademik ve idari çalışmalar, laboratuvar ve araştırma süreçleri, toplumsal hizmet projeleri, kariyer gelişimi ve girişimcilik ekosistemi gibi birçok alanda destek sağlanacak. Programa katılan öğrencilere katılım sağladıkları her gün için bin 83 TL ödeme yapılacağı bildirildi. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve İş Kazası Meslek Hastalığı sigorta primlerinin de yatırılacağı aktarıldı. Öğrencilerin programa ayda 5 gün katıldıklarında 5 bin 415 TL, 14 gün katıldıklarında ise 15 bin 162 TL destek alabilecekleri öğrenildi.