Fırat Üniversitesi (FÜ) ile Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği arasında işbirliği protokolü imzalandı.FÜ ile Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği arasında işbirliği protokolü imzalandı. Rektörlük makamında düzenlenen programda, Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın tarafından protokol imzalandı. İmzalanan protokolle; köy ve mezra yollarında kullanılan yapı malzemelerinin kalite kontrolü bilimsel temele dayandırıldı. Böylece, bölge genelinde sürdürülen yol yapım çalışmalarında dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü esas alan bir altyapı standardı benimsendi.Sürece dair değerlendirmede bulunan Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın, "Bu iş birliği sayesinde yollarımızda kullanılan malzemelerin kalitesini bilimsel olarak test ediyoruz. Böylece kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli ve dayanıklı yollarla buluşmasını sağlıyor, kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz" dedi.FÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise, üniversitenin altyapı projelerine katkı sunarak hem akademik araştırmalara hem de toplumsal faydaya hizmet ettiğini vurguladı.