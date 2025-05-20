Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi’nde palyatif bakım yatak sayısı 35’e çıkarıldı.Elazığ ve bölgeye hizmet veren Fırat Üniversitesi Hastanesi, her anlamda gelişimini ve büyümesini sürdürüyor. Bu çerçevede mevcut 11 yataklı palyatif bakım kapasitesi yeni açılan 24 yataklı klinikle birlikte toplamda 35 yatağa çıkarıldı.Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, "Palyatif bakım, sadece hastaya değil aynı zamanda ailesine de uzanan şefkatli bir eldir. Fırat Üniversitesi, 50. kuruluş yılında hem üniversiteye hem de bölgeye yakışır bir hizmeti daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyor. Mevcut 11 yataklı palyatif bakım kapasitesi yeni açılan 24 yataklı klinikle birlikte toplamda 35 yatağa çıkarıldı. Bu genişlemeyle birlikte ilimizde ve bölgemizde palyatif bakım alanında daha güçlü, daha erişilebilir ve daha kapsayıcı bir sağlık hizmeti sunma kapasitesine ulaşıldı. Palyatif bakımın sadece hastalığı değil, hastanın yaşamını ve ailesiyle olan bağlarını da merkezine alan bütüncül bir yaklaşımdır. Bu yönüyle, T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen ‘2025 Aile Yılı’ temasına da doğrudan katkı sağlandı. Palyatif bakım, ailenin yükünü paylaşıp destek sunuyor. Böylelikle birlikte geçirilen zamanın değeri artıyor. FÜ Hastanesi olarak insan onuruna yakışır bir bakım anlayışını güçlendirmeye devam ediyoruz. 50. yılda bu hizmeti üniversitenin kalıcı eserlerinden biri olarak topluma sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.