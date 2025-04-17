Elazığ Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Hastanesi’nde minikler için oyun bahçesi oluşturuldu.Fırat Üniversitesi Hastanesi, yanık ünitesinde yatan çocuk hastalıkların tedavi sürecini daha konforlu ve keyifli hale getirmek için anlamlı bir projeye imza attı. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğünde, yanık ünitesinde tedavi gören çocuklar için ‘Minik Kahramanlar Oyun Bahçesi" oluşturuldu. Bahçe, sağlık çalışanlarının katkılarıyla hayata geçirilirken, duvarları çocukların ilgisini çekecek çizgi film kahramanları ile süslendi.Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Artaş, hastanede yatan çocuk hastalıkların tedavi süreçlerinde moral ve motivasyonlarını artırmak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini özellikle uzun süreli tedavi gören küçük hastalar için hastane ortamının zaman zaman sıkıcı ve stresli olabildiğini, bu kapsamda, çocuk hastaların sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal olarak da desteğe ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.