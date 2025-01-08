Franksiyonel Lazer tedavisinin tam zamanı

Özel Buhara Hastanesi’nin Cildiye Uzmanı Dr. Esma Uslu, özellikle kış aylarında yapılabilen ve son zamanlarda ciddi talep gören Fraksiyonel Lazer, Thulium Lazer ve BBL Lazer gibi cihaz bazlı uygulamalar hakkında önemli bilgiler verdi.En güncel teknolojilerden olan BBL Lazer ve Thulium Lazer uygulamasını yapan Erzurum‘daki tek kliniğin Özel Buhara Hastanesi olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Uslu, “BBL lazer, taşıdığı farklı filtreler sayesinde akne, demodeks, leke ve rozasea gibi deri hastalıklarının tedavisinde çok etkin bir şekilde kullanıldığı gibi; cilt gençleştirme, antiaging gibi kozmetik amaçlarla da uygulanmaktadır“ dedi.BBL Lazer ve Thulium Lazer uygulaması ile daha dinamik, daha berrak, lekesiz, tonaj farkı olmayan, daha genç, sıkı ve parlak bir deri görünümü elde edilebildiğini ifade eden Dr. Uslu, bu işlemin 420-800 nm gibi geniş dalga boyu aralığında yoğunlaşmış ışığı deri altına geçirerek etki eden bir ışık sistemi olduğunu ve bu sayede günlük hayatı olumsuz yönde etkilemediğini de ifade etti.Franksiyonel Lazer tedavisinin tam zamanıÖzellikle kış aylarında artan cihaz bazlı işlem başvurularının başında fraksiyonel lazer olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Uslu, “Fraksiyonel Lazer deri hastalıklarının ve çeşitli cilt hasarlarının tedavisinde dermatoloji uzmanlarının sıklıkla başvurduğu en güçlü lazer cihazlarından biridir” dedi. Fraksiyonel Lazerin; özellikle sivilce sonrasında oluşan leke ve çukurların giderilmesinde, yara ve ameliyat izlerinin tedavisinde, siğil ve nasır tedavisinde, et benlerinin yok edilmesinde, gebelik, ani kilo alma ya da boy uzama sırasında oluşan deri çatlaklarının erken dönem tedavisinde kullanılabildiği gibi cilt yenilenme, antiaging, gözenek sıkılaştırma göz kapağı sıkılaştırma gibi amaçlarla da kullanılabildiğini aktardıThulium lazer nedir?Thulium Lazer 1927 mm dalga boyunda dermoepidermal bileşkeye etki eden bir fraksiyonel lazerdir. Üst deri-alt deri bileşkesine etki ettiği için üst deriye etkisi minimaldir ve yan etki riski diğer fraksiyonel lazerlere göre daha azdır. Özellikle güneş lekeleri, kloasma, gebelik lekeleri üzerindeki etkisi çok belirgindir. Leke üzerine olan etkisi dışında geniş gözeneklerin küçültülmesi, ince kırışıkların giderilmesi, cilt sıkılaştırılması gibi antiaging amaçlı olarak da oldukça başarı ile kullanılmaktadır. 3 seansa kadar uygulama gerektirebilir. Uygulamalar 6 hafta ara ile sonbahar-kış aylarında yapılmaktadır. Uygulama öncesi lokal anestezik krem yeterli olmaktadır. 1-2 gün süren hafif kızarıklık-ödem olabilmektedir. Bir hafta 10 gün sonra cilt üzerindeki etkileri başlamakta ancak aylar içinde görülmektedir. Uygulama sonrası güneşten ve ışıktan çok iyi korunma gerekmektedir.