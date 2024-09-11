Lokman Hekim Van Hastanesinde Fizyoterapistler Günü kutlandı.Van’ın önde gelen sağlık kuruluşlarından Lokman Hekim Van Hastanesinde 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü nedeniyle pasta kesildi. Etkinliğe Hastane Başhekimi Doç. Dr. Veli Avci, Destek Hizmet Müdürü Ferhat Çetinkaya, Fizyoterapist Günay Yağız ve Gökhan İpin ile personeller katıldı. Etkinlikte Fizyoterapist Günay Yağız ve Gökhan İpin ile personelin gününü kutlayan Başhekim Avci, kendileriyle hatıra fotoğrafı çekti.Fizyoterapist Günay Yağız ve Gökhan İpin ise bu anlamlı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan hastane yönetimine teşekkür ettiler.