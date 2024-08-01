Fırat Üniversitesinin (FÜ) uluslararası görünürlüğünü artıracak önemli bir başarıya daha imza atıldı. FÜ Dış İlişkiler Biriminin yoğun çalışmaları sonucunda hazırlanan üç farklı ‘Jean Monnet Module’ projesi, Brüksel’de bulunan merkezi ajans tarafından desteklenmeye hak kazandı.Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Işıl Şahin Gülter, Öğr. Gör. Dr. Ceyda Akıllı ve Arş. Gör. Dr. Ahmet Melih Aşan tarafından Erasmus+Yükseköğretim Alanı Merkezi Projeleri kapsamında hazırlanan üç farklı ‘Jean Monnet Module’ projesi Brüksel’de bulunan merkezi ajans tarafından desteklenme başarısını yakaladı. Bu projeler çerçevesinde Fırat Üniversitesinde ’Avrupa Birliği Çevre Politikaları’, ’Avrupa Eğitim Alanı’ ve ’Avrupa Birliği Politikaları ve Öncelikleri’ alanlarında Jean Monnet Module dersleri açılacak. Avrupa Birliği eğitim standartları çerçevesinde yürütülecek olan Jean Monnet Module projeleri, Fırat Üniversitesinin uluslararası görünürlüğünü ve itibarını da artıracak.Hayata geçecek olan Jean Monnet Modülleri dahilinde Fırat Üniversitesi öğrencilerine Avrupa Birliğinin yapı ve politikaları, öncelikleri ve kültürel yaklaşımları yakından tanıma fırsatı sunulacak. Aynı zamanda proje koordinatörleri tarafından geliştirilmiş olan yenilikçi ve araştırma tabanlı modüller aracılığıyla Avrupa Birliğinin eğitim, politika ve çevre konularındaki yaklaşımlarını derinlemesine inceleme fırsatı sunulacak.Kabul edilen Jean Monnet Module projeleriFÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Işıl Şahin Gülter tarafından hazırlanan ‘ECO-TRANS-ACT Modülü’, Avrupa’nın eko-değerlerini, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı, AB Biyoçeşitlilik Stratejisi ve Sıfır Kirlilik Eylem Planı’nı hayata geçirme çabalarını, sosyal ve beşeri bilimlerin etkili bir değişim aracı olan tiyatro ve performans sanatlarıyla birleştirerek yenilikçi bir ders içeriği sunacak. Yükseköğretimde Jean Monnet Eylemleri hedefleriyle çerçevelenen bu modül, öncelikle uluslararası akademisyenlerin katılımıyla zenginleştirilecek olup, ECO-TRANS-ACT Modülü aracılığıyla AB çevre hedefleri ve yükseköğretim öğrencileri arasında bir diyalog geliştirmeyi amaçlıyor. ECO-TRANS-ACT, akademik yenilikçilik, AB eğitim ideallerine uyum ve bu ideallerin Fırat Üniversitesindeki lisans öğrencilerine ulaştırılması kurallarına göre tasarlanmış seçmeli bir ders olarak üç yıl boyunca öğrencilere sunulacak.FÜ Dış İlişkiler Birimi Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Dr. Ceyda Akıllı tarafından hazırlanan ‘EEA- 2025 isimli Jean Monnet Modülü’ ise Avrupa Eğitim Alanı 2025 hedeflerini, Avrupa Birliği eğitim politikalarını ve kalite standartlarını yakından tanıtmayı hedefliyor. Modül çerçevesinde Avrupa Eğitim Alanı’nı oluşturan ’eğitim/öğretimde kalite, kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği, yeşil/dijital geçişler ve jeopolitik öncelikler’ boyutlarında hazırlanan çağdaş bir eğitim programı sunulacak. Bu kapsamda açılacak olan Jean Monnet Modülü, öğrencilerin Avrupa Birliğinin eğitim politikaları ve uygulamalarını derinlemesine incelemelerine imkan tanıyacak. Modül kapsamında Avrupa Birliği üyesi ülkelerde bulunan üniversitelerde ve eğitim bakanlıklarında görev yapan uzmanlar davetli konuşmacı olarak katılım sağlayacak. EEA-2025 Modülü, 3 yıl boyunca geleceği inşa edecek öğretmen adaylarının uluslararası bir perspektif kazanmasına imkan tanıyacak.Son olarak FÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Ahmet Melih Aşan tarafından hazırlanan ‘EU-POP Modülü’ de uluslararası ilişkiler, ekonomi, işletme ve hukuk alanlarında uzman akademisyenler tarafından planlanan dersleri ve yeni nesil öğrenme tekniklerinin uygulanmasını içeriyor. Modülün temel amacının lisans öğrencilerine Avrupa Birliğinin tarihi, kurumları, ekonomik yapısı, karar alma süreçleri ve politika öncelikleri hakkında temel bilgiler vermek olduğu kaydedildi.