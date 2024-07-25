Dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıralayan URAP’a göre Fırat Üniversitesi 7 alanda ilk bin üniversite arasında yer aldı.Dünya üniversitelerini bilim alanlarına göre sıralayan 8 kurumdan biri olan URAP (University Ranking by Academic Performance) 2023-2024 alan bazlı dünya sıralamasında Fırat Üniversitesi, 11 alanda dünya sıralamasında yer alarak devlet üniversiteleri arasında en fazla alanda sıralamada yer alan ilk 10 üniversite arasında yer aldı. Uluslararası alanda başarısını her geçen gün artıran üniversite, fizik, matematik, bilişim ve bilgisayar bilimleri, mühendislik, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, kimya mühendisliği, biyoloji, sağlık bilimleri ve kimya alanlarında geçen seneye göre ilerleme sağladı. Fırat Üniversitesi, fizik alanında Türkiye’de 1., matematik alanında Türkiye’de 2., mühendislik, bilişim ve bilgisayar bilimleri ile makine mühendisliği alanlarında Türkiye’de ilk 5 üniversite arasında yer aldı. Elektrik-elektronik mühendisliği, kimya mühendisliği ve teknoloji alanlarında ise Türkiye’de ilk 10 içerisine girme başarısını gösterdi. Fizik alanında Türkiye’de 1’inci olan Fırat Üniversitesi, dünya genelinde 575’inci olurken, matematik alanında Türkiye 2’incisi, dünya genelinde ise 293’üncü oldu. Bilişim ve bilgisayar bilimleri alanında Türkiye’de 3’üncü olan Fırat Üniversitesi, dünyada 605’inci, mühendislik alanında Türkiye 4’üncüsü, dünyada 583’üncü, makine mühendisliği alanında Türkiye 5’incisi, dünyada 622’nci, elektrik-elektronik mühendisliği alanında Türkiye 6’ıncısı, dünyada 774’üncü, kimya mühendisliği alanında Türkiye 8’incisi, dünyada 933’üncü, Teknoloji alanında Türkiye 9’uncusu, dünyada bin 26’ıncı, Biyolojik Bilimler alanında Türkiye 23’üncüsü, dünyada 1450’nci, tıp ve sağlık bilimleri alanında Türkiye 30’uncusu, dünyada bin 181’inci, kimya bilimleri alanında Türkiye 30’uncusu, dünyada bin 458’inci oldu.Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, URAP alan bazlı başarı sıralamasında geçen yıla göre ilerleme sağlandığını belirterek emeği geçen akademik ve idari personellerle öğrencilere teşekkür etti. Hedeflerinin en az 5 alanda ilk 500 içerisinde yer almak olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Göktaş, bu alanlarda gerek altyapı gerekse insan kaynağı desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.