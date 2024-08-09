Elazığ Fırat Üniversitesi’nde Bilimsel ve Teknolojik, Uygulama ve Araştırma Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.Fırat Üniversitesi Rektörlük kampüsünde yapımı tamamlanan Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi binası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Daha önce Harput yerleşkesinde bulunan Merkezi Araştırma Laboratuvarı Rektörlük Kampüsünde yapımının tamamlanmasıyla yeni binasında hizmet vermeye başladı. Düzenlenen açılış törenine, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bilal Üstündağ, Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Şahin, Merkez Müdürü Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu ve akademisyenler katıldı.Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Daha önce üniversitemizin Merkez Araştırma Laboratuvarı Harput kampüsümüzde bulunmaktaydı. Buranın kampüsümüze biraz uzak olması nedeniyle çok yararlı olmayacağını düşünerek kampüs içerisinde bütün hocalarımızın rahatlıkla ulaşabileceği bir konumda Merkez Araştırma Laboratuvarlarını yeniden yapmış olduk. Orada bulunan bütün cihazlarımızı buraya taşıdık. İnşallah bundan sonraki süreçte hocalarımız öğlen arası bile olsa merkez laboratuvarına gelerek kendi çalışması ile ilgili deney yapabilecekler. Laboratuvarda hocalarımızın malzeme, kimya, fizik, mühendislik ve sağlık alanlarında birçok çalışmalarını yapabilecek donanımlı cihazlarımız var. Yine bu çerçevede aldığımız mikroskopları en kısa sürede üniversitemizdeki hocalarımızın kullanımına sunacağız. Açılışını yaptığımız laboratuvarımızın üniversitedeki hocalarımıza, devletimize ve milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.Fırat Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu ise “Bilimsel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi binamız daha önceden Malatya yolu üzerindeki Harput Yerleşkesindeydi. Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’ın olur ve destekleriyle merkezimiz kampüste yeni binasına taşındı. Rektörümüze verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.